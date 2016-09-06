На матч "Шахтер" - "Динамо" в Харькове продано более 20 тыс. билетов

На центральную игру первого круга украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2016/17 "Шахтер" - "Динамо" продано более 20 тысяч билетов, сообщается в Twitter донецкого клуба.

Вместимость стадиона в Харькове составляет 40200 болельщиков, а значит более половины арены уже будет заполнена. При этом, до начала матча еще остается более трех суток и количеств продаж должно существенно возрасти в последние дни перед игрой.

Матч между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" состоится в Харькове в ближайшую пятницу, 9 сентября. Начало игры в 21.00.