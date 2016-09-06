Один из лучших молодых футболистов Украины Лучкевич выбыл на три месяца из-за травмы

Один из лучших молодых футболистов Украины 20-летний Валерий Лучкевич выбыл из строя на три месяца, сообщает официальный сайт ФК "Днепр".

Игрок вернулся из Германии после обследования и операции на колене. Помимо мениска, у футболиста оказалась частично повреждена связка, что требует около трех месяцев на восстановление. Лучкевич уже приступил к реабилитации на клубной базе.

Напомним, травму Валерий Лучкевич получил в конце первого тайма матча чемпионата Украины «Днепр» — «Заря».

Лучкевич - лучший игрок 2014 года среди футболистов до 19 лет по версии проекта "Золотой талант".

После шести туров сезона 2016/17, проведенных в чемпионате Украины, 20-летний игрок входит в топ-20 лучших футболистов УПЛ. Он — единственный, кто поднялся так высоко, из числа футболистов 1995 года рождения и моложе. Средний балл Лучкевича по оценкам аналитической компании InStat Football — 280.