Гвардиола возглавил топ-10 самых дорогих футбольных тренеров
Наставник "Манчестер Сити" получает 15,3 миллиона фунтов стерлингов в год.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в мире, составленный The Telegraph. Об этом пишет Sport.ua.
Отметим, что в списке десяти самых высокооплачиваемых тренеров мира сразу шестеро представляют английскую Премьер-лигу, трое работают в чемпионате Испании и один в немецкой Бундеслиге.
Список Топ-10 самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира выглядит так:
1. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 15,3 миллионов фунтов.
2. Карло Анчелотти ("Бавария") – 12,6 млн.
3. Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") – 12,3 млн.
4. Арсен Венгер ("Арсенал") – 8,9 млн.
5. Луис Энрике ("Барселона") – 7,2 млн
6. Юрген Клопп ("Ливерпуль") - 7 млн.
7. Антонио Конте ("Челси") - 6,6 млн.
8. Рональд Куман ("Эвертон") – 6 млн.
9. Диего Симеоне ("Атлетико") – 5,1 млн.
10. Зинедин Зидан ("Реал") – 4,6 млн.