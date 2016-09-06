Гвардиола возглавил топ-10 самых дорогих футбольных тренеров

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в мире, составленный The Telegraph. Об этом пишет Sport.ua.

Отметим, что в списке десяти самых высокооплачиваемых тренеров мира сразу шестеро представляют английскую Премьер-лигу, трое работают в чемпионате Испании и один в немецкой Бундеслиге.

Список Топ-10 самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира выглядит так:

1. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 15,3 миллионов фунтов.

2. Карло Анчелотти ("Бавария") – 12,6 млн.

3. Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") – 12,3 млн.

4. Арсен Венгер ("Арсенал") – 8,9 млн.

5. Луис Энрике ("Барселона") – 7,2 млн

6. Юрген Клопп ("Ливерпуль") - 7 млн.

7. Антонио Конте ("Челси") - 6,6 млн.

8. Рональд Куман ("Эвертон") – 6 млн.

9. Диего Симеоне ("Атлетико") – 5,1 млн.

10. Зинедин Зидан ("Реал") – 4,6 млн.