Украинский арбитр Арановский совершил три грубые ошибки в матче отбора ЧМ-2018 Мальта - Шотландия (видео)

Украинский арбитр Евгений Арановский стал одним из "героев" отборочного матча Чемпионата мира-2018 по футболу Мальта - Шотландия, в котором допустил три результативные ошибки в пользу шотландцев, сообщает isport.ua.

В матче, в котором Мальта и так являлась заведомым аутсайдером, как и в отборочном турнире в целом, судья неоднократно ошибался в пользу их соперников.

На 13-й минуте встречи Арановский не назначил пенальти в ворота шотландцев. Защитник Эндрю Робертсон в прямом смысле слова «затоптал» нападающего сборной Мальты, однако свисток украинского рефери промолчал.

На 53-й минуте Арановский совершил еще одну грубейшую ошибку, которая повлияла на итоговый результат поединка. Капитан сборной Мальты Андре Шембри получил повреждение после фола со стороны игрока шотландцев Гранта Хенли. Украинский рефери очевидный фол не зафиксировал, более того атака продолжилась и завершилась голом Криса Мартина.

Третья ошибка Арановского произошла в эпизоде на 59-й минуте поединка. При счете 1:2 в пользу сборной Шотландии, британцы проводили очередную атаку, которая завершилась передачей с левого фланга на Криса Мартина. В попытке дотянуться до мяча нападающий попросту «коряво» подставил ногу и не смог замкнуть прострел. Арбитр же усмотрел нарушение правил в игре защитника, который якобы помешал шотландцу пробить по воротам.

Мальтиец Джонатан Каруана был удален, а шотландцы получили право на пробитие пенальти, который уверенно реализовал Роберт Снодграсс – 3:1 в пользу гостей.

В итоге, оказавшись в большинстве, сборная Шотландии легко довела счет до разгромных 5:1.