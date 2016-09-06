Пятов: "Со временем сборная Украины будет улучшать свою игру"

Сборная Украины не может быть довольной ничейным результатом матча против Исландии. Об этом в интервью dynamo.kiev.ua сказал вратарь национальной команды Андрей Пятов.

"Конечно, мы не можем быть довольны сегодняшним результатом — могли выиграть. Тем не менее, верю, что у нас все впереди. В ситуации с первым голом мы где-то ошиблись, получился нелепый отскок. Но главное, что мы сумели собраться и сравнять счет.

Выполнили ли мы установку тренерского штаба? Мы старались, но в первом тайме у нас было больше ошибок. Особенно, что касается передач. Если бы мы меньше допускали ошибок, у соперника было бы меньше контратак. Во втором тайме мы уже выглядели получше. Хорошо сумели разыграть комбинацию в моменте с назначением пенальти. Думаю, со временем мы будем лишь улучшать нашу игру.

Исландия — очень специфическая команда. У них аут — как стандарт. Сегодня они как могли "загружали" мяч в нашу штрафную. В принципе, мы сумели справиться с этой задачей", — сказал Пятов.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграла вничью с Исландией в отборочном матче к чемпионату мира 2016 года.