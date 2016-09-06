Киевское "Динамо" будет судиться со своим экс-футболистом

Киевское "Динамо" судится в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) со своим бразильским экс-полузащитником Майклом. Об этом сообщает tribuna.com.

Слушание двух дел между киевским клубом и игроком состоится 13 сентября. Детали неизвестны.

Напомним, Майкл перешел в "Динамо" в 2007 году из бразильского "Палмейраса", но провел за киевский клуб всего 11 матчей.

Позже полузащитник выступал на правах аренды в "Сантосе", "Ботафого" и "Фламенго", а в 2011 году покинул "Динамо".