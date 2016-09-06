Кучер: "Пропущенный гол сборной Украины является следствием коллективной ошибки"

Защитник и капитан сборной Украины Александр Кучер считает, что к пропущенному голу национальной команды в матче с Исландией привела коллективная ошибка. Об этом он сказал после поединка в интервью телеканалу "Футбол 1", сообщает сайт "Футбол 24".

"Не лучший результат, хотели победить и взять три очка, чтобы порадовать Андрея Шевченко. Все же с победы начинать лучше. Но это футбол, бывают разные моменты.

Что касается пропущенного гола, то это коллективная ошибка, потом случился этот курьез, мяч отскочил к нападающему (Альвреду Финбогассону - ред.)", - сказал Кучер.

Новый капитан сборной также отметил важность игры одним сплоченным коллективом.

"В нашей команде нет особенных личностей, мы все один коллектив. Если каждый будет играть за себя, не будет команды. Мы хотим побеждать и будем выполнять задачи, чтобы попасть на чемпионат мира.

Невозможного не бывает, можно играть против всех команд. Исландцы играют в мужской футбол, с ними можно бороться. Задачей было не садиться в оборону. Знали, если давить на исландцев, то они будут играть в длинный пас", – рассказал Кучер.

Как сообщал УНИАН, вчера в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года сборная Украины сыграла вничью с Исландией 1:1.