Шевченко: "В матче с Исландией мы потеряли два очка, но добились хорошего результата"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил удовлетворение работой своей команды в матче против Исландии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом он сказал на пресс-конференции после игры, сообщает Sport Arena.

"Я считаю, что было намного больше позитива, чем негатива. Мы играли с непростой командой, которая найдет шанс забить. Поэтому самое главное было — обезопасить наши ворота. Не всегда получилось. Я доволен работой команды. Мы были ближе к победе", — сказал Шевченко.

"Судя по незабитому пенальти, мы потеряли два очка. Исландия — серьезный соперник. И, на мой взгляд, мы добились хорошего результата", - добавил специалист.

Шевченко также объяснил, почему в основном составе сборной Украины не было ни одного номинального форварда, а на острие атаки вышел полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко.

"Игра без форварда не была экспериментом. У нас осталось два нападающих, которые не получали игровую практику в клубах. Мы поставили на острие Коваленко, потому что он в лучшей форме на этой позиции. Он создавал остроту. Зозулю я выпустил, потому что думал, что этого времени ему хватит, чтобы почувствовать игру", - объяснил тренер.

Кроме того, он отметил работу фланговых защитников, которые создавали угрозы воротам соперника. По словам тренера, объем работы, выполненный украинскими футболистами, заставил Исландию во втором тайме опуститься глубоко к своей штрафной, в результате чего был заработан пенальти.

"Незабитый пенальти Коноплянкой? Я назначал пенальтиста. Коноплянка был пенальтистом у себя в команде, и я попросил его пробить", - прокомментировал неудачу полузащитника Шевченко.

Главный тренер сборной также отметил поддержку болельщиков за пределами стадиона на Троицкой площади: "Несмотря на пустой стадион, мы слышали болельщиков. Мы благодарны им за поддержку".

"Огорчен? Немного, потому что мы были ближе к победе. Но сегодня больше ответов, чем вопросов. Сегодня больше положительных моментов", - считает специалист.

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины сыграла вничью с Исландией со счетом 1:1.