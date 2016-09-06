Тренер сборной Исландии: "Ни одна команда не сможет добыть в Украине больше очков, чем мы"

Сборная Украины по футболу ничем не удивила главного тренера сборной Исландии Хеймира Хадльгримссона во время матча отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года. Об этом специалист заявил на послематчевой пресс-конференции, сообщает Sport Arena.

"Очень странно играть без болельщиков. Это странно для игроков, для самих болельщиков, но для тренеров — вполне привычно. Я думаю, что ни одна команда не сможет добыть в Украине больше очков, чем мы. Украина — очень сильная команда, которая прибавляет во втором тайме.

Я ожидал, что Шевченко доверится молодым игрокам. Так и случилось. Также мы ждали, что наибольшая опасность будет исходить от фланговых полузащитников — Коноплянки и Ярмоленко. Все так и случилось, я ничем не удивлен", - заявил Хадльгримссон.

При этом он добавил, что доволен ничейным результатом матча, ведь сборная Украины играла лучше, чем его команда

"Для нас успех — это улучшать свою игру от матча к матчу. Мы забили быстрый мяч. Гол Украины нас шокировал. Но я еще раз повторюсь, что сегодня Украина играла лучше.

Мы больше хотели контролировать мяч, первое время нам это удавалось, но потом Украина перехватила инициативу. Также должны были играть более плотно, не открывать зоны и переходить быстро из обороны в атаку. В первом тайме это удавалось, во втором — в меньшей степени. Этим я недоволен", - сказал исландский специалист.

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины сыграла вничью с Исландией со счетом 1:1.