Сборная Украины сыграла вничью в стартовом матче отбора ЧМ-2018 с Исландией (фотогалерея)

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 1-го тура отборочного раунда Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины принимала команду Исландии и свела игру вничью - 1:1.

Основные события матча проходили в первом тайме.

Гости гораздо активнее начали матч и на 5-й минуте Альфред Финнбогасон открыл счет. После передачи от Бьярнасона Финнбогасон под углом вышел один на один с Пятовым. Исландец пробил в вышедшего голкипера, но мяч от головы Кучера отскочил снова к Финнбогасону, который нанес точный удар.

После этого исландцы играли вторым номером, но не сумели удержать свое преимущество. В концовке тайма Андрей Ярмоленко сравнял счет. На 41-й минуте Ракицкий ударил издали и голкипер в падении отбил мяч перед собой. Ярмоленко подобрал мяч и вторым касанием точно пробил в правый от себя угол. Интересно, что исландцы играли в меньшинстве, поскольку Скуласона из-а травмы увели за пределы поля.

Во втором тайме команды продолжали на равных бороться, а судьбу матча мог решить пенальти на 82-й минуте. Траустасон завалил Бутко, ворвавшегося в штрафную площадь, но Евгений Коноплянка при выполнении 11-метрового удара попал в штангу.

В других матчах Группы I с таким же счетом 1:1 сыграли вничью Финляндия и Косово, а также Хорватия и Турция.