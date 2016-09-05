Полузащитник киевского "Динамо" дебютировал в греческом ПАОКе

В основном составе греческого ПАОКа дебютировал 18-летний украинский футболист Артем Козак, который до этого выступал за киевское "Динамо", сообщает "Золотой талант Украины".

Дебют состоялся в товарищеской игре, а руководство клуба в первую очередь планирует использовать украинского легионера в молодежном составе и в Юношеской лиге УЕФА. Напомним, что в ПАОКе уже выступает наш Евгений Шахов — за первую команду.

Козак — воспитанник ДЮСШ (Люблинец), его первый тренер — Юрий Мазур, который еще совсем недавно возглавлял BRW-ВІК U-17. Люблинец — поселок городского типа в Ковельском районе Волынской области с населением около пяти тысяч человек.

Новичок ПАОКа в юношеском чемпионате Украины несколько лет выступал за BRW-ВІК, становился бронзовым призером 2012 года, а весной 2014-го дебютировал в Динамо, в том же году стал чемпионом Украины, а в 2015-м — вице-чемпионом и был признан лучшим игроком финального турнира сезона-2014/2015 в категории U-17. Еще в сентябре 2014-го, с опережением графика, он начал играть в команде U-19 столичного гранда. В общей сложности за два сезона отыграл в чемпионате Украины U-19 37 матчей, забил 4 гола. Стал чемпионом страны в 2016 году. Провел 5 матчей в Юношеской лиге УЕФА.

В 2015-м Козак дебютировал в юношеской сборной Украины у Владимира Цыткина, в общей сложности сыграл в ее составе 11 матчей на позиции центрального полузащитника. Сейчас у этой сборной завершается подготовка к старту отборочного турнира Евро-2017 (U-19), первый раунд которого состоится в Украине в начале октября. Возможно, после того, как волынянин определился с клубом и обретет игровую практику, вновь попадет в список кандидатов на место в составе.