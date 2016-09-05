Сборная Косово по футболу сыграет свой первый в истории официальный матч

В финском Турку косовары сыграют в отборочном матче на Чемпионат мира 2018 года со сборной Финляндии, передает украинская редакция "Немецкой волны". Тем временем в последний момент косовская сборная продолжает доукомплектовываться. В понедельник стало известно, что еще один игрок с косовскими корнями подал в ФИФА заявку с просьбой, сменив свое гражданство, разрешить ему выступать за сборную Косово. Его имя пока остается неизвестным.

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Ранее к национальной сборной Косово присоединились 16 футболистов из многих европейских команд, которые имеют косовские корни. В частности речь идет о футболистах, играющих в немецкой Бундеслиге - Енисе Алуши и Альберте Буняку из Нюрнберга и Фаноле Пердедае с 1860 München. ФИФА перерегистрировала этих футболистов, изменив информацию об их гражданстве, чтобы они смогли выступать за Косово.

В целом 24 футболиста с косовскими корнями играют в шести разных национальных сборных, прежде всего в команде Албании.

Сборная Косово играет в одной отборочной группе на Чемпионат мира с Украиной. Наши футболисты сыграют с косоварами 9 октября. Кроме того, новую национальную сборную ждут игры со сборными Хорватии, Исландии и Турции.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины по футболу сыграет домашний матч отборочного турнира на Чемпионату мира 2018 года против Косово в Болгарии.