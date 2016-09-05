Обнародованы стартовые составы сборных Исландии и Украины в матче отбора ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы национальных сборных команд Украины и Исландии, которые сыграют в квалификационном матче Чемпионата мира 2018 года на НСК «Олимпийский» в Киеве, сообщает пресс-служба ФФУ.

Украина: 12. Пятов – 2. Бутко, 4. Соболь, 5. Кучер (к), 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 10. Коноплянка, 16. Сидорчук, 18. Коваленко, 20. Ракицкий, 22. Зинченко

Запасные: 1. Бойко (гк), 3. Ордец, 8. Зозуля, 9. Шахов, 11. Селезнев, 13. Буяльский, 14. Ротань, 15. Кривцов, 17. Федецкий, 19. Малышев, 21. Петряк, 23. Шевченко (гк)

Исландия: 1. Халльдоурссон – 2. Сайварссон, 6. Г. Сигурдссон, 7.Гудмундссон, 8. Бьярнасон, 10. Г. Сигурдссон, 11. Финнбогасон, 14. Аурнасон, 15. Бьедварссон, 17. Гуннарссон (к), 23. Скуласон

Запасные: 3. Хаукссон, 4. Эйоульфссон, 5. Ингасон, 12. Кристинссон (гк), 13. Йоунссон (гк), 16. Сигурйонссон, 18. Бьярнасон, 19. Магнуссон, 20. Халльфредссон, 21. Траустасон, 21. Кьяртанссон

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Исландия начнется 5 сентября в 21.45 на НСК "Олимпийский" в Киеве.