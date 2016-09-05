На матче Украина - Исландия развернут самый большой флаг Украины в мире

Во время матча отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года Украина - Исландия на трибунах будет развернут самый большой флаг Украины в мире. Об этом сообщает Федерация футбола Украины (ФФУ) на своей странице в Twitter.

Напомним, матч пройдет при пустых трибунах в связи с тем, что сборная Украины получила наказание за поведение группы болельщиков на матче против сборной Сан-Марино на "Арене Львов" в 2013 году.

Игра Украина - Исландия состоится сегодня, 5 сентября, на НСК "Олимпийский". Время начала матча - 21:45.

Как сообщал УНИАН, во время матча на Троицкой площади вблизи НСК "Олимпийский" будет организована фан-зона.