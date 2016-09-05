Украинский футболист Зинченко: "Гвардиола рад, что я ушел в аренду именно в ПСВ"

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который следующий сезон проведет в аренде в нидерландском ПСВ, в интервью журналу "Футбол" рассказал о работе под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы в английском клубе. Слова футболиста приводит сайт dynamo.kiev.ua.

"Как описать Хосепа Гвардиолу? Трудолюбивый, открытый и живчик. Я его так называю. Он чрезмерно эмоционален, подвижен. Кажется, на теориях он отдается в два раза больше, чем по ходу матчей. Гвардиола разъясняет до мелочей, хочет, чтобы игроки понимали его футбол. А его футбол, безусловно, номер один", - считает Зинченко.

"Что он сказал на прощанье? Это личное. Мы тепло пообщались. Он очень рад, что я оказался именно в ПСВ, потому что он в дружеских отношениях с [Филиппом] Коку и держит с ним связь", - добавил футболист.

При этом, Зинченко отметил, что наставник ПСВ Филипп Коку тепло поприветствовал его в голландском клубе. "Он показал, на каких позициях может использовать меня, рассказал о модели игры ПСВ. Чисто рабочие моменты", - сказал украинский футболист.

Напомним, Александр Зинченко провел с "Манчестер Сити" всю предсезонную подготовку, после чего был отправлен в аренду в ПСВ.

Хосеп Гвардиола и Филипп Коку в качестве футболистов провели вместе три сезона в "Барселоне" с 1998 по 2001 год.