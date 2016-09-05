Ротань: "За неделю получили максимум информации о сборной Исландии"

В течение недели футболисты сборной Украины получили максимум информации о сборной Исландии, с которой сегодня проведут матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщил полузащитник команды Руслан Ротань в интервью газете "Команда", сообщает Sport Arena.

Читайте такжеБукмекеры считают cборную Украины фаворитом в матче с Исландией"Многие видели выступление исландской команды на Евро-2016. Это, бесспорно, хороший коллектив, который постоянно прибавляет. В любом случае нас ждет тяжелый матч. Однако наши тренеры стараются подобрать ключи к этому сопернику. В течение недели мы получили максимум информации о сборной Исландии.

Для большинства наших ребят сразиться со столь дерзким оппонентом не впервой. Знаем, что если исландцам хватит запала после чемпионата Европы, они могут не дать нам сыграть в свой футбол, поэтому постарались подготовить для гостей сюрпризы", — сказал Ротань.

Напомним, матч Украина - Исландия состоится сегодня, 5 сентября, на НСК "Олимпийский" и пройдет при пустых трибунах. Вместе с тем, в Киеве на Троицкой площади к поединку будет организована фан-зона.