Сборная Украины: дебют новой команды и нового тренера

5 сентября в украинском футболе по сути стартует новая веха. И это отнюдь не преувеличение. В нашей национальной сборной еще никогда не было молодого специалиста, несколько лет как закончившего карьеру и еще не познавшего вкуса большой тренерской работы. А начнет он прямо с самого главного - отборочного турнира к чемпионату мира. И, несмотря на сплошной эксперимент, мировой опыт подсказывает, что тренеры новой формации, со своим взглядом на игру и игроков, часто оказываются намного эффективнее классиков тренерского исскуства, привыкших работать по лекалам.

Полтора месяца назад, в середине июля, сборная Украины получила нового тренера. Им стал Андрей Шевченко - один из ярчайших украинских футболистов, обладатель Золотого мяча 2003 года.

Согласно украинскому футбольному законодательству, главного тренера национальной сборной утверждает исполком ФФУ. Относительно кандидатуры Шевченко у его членов не было ни единого сомнения. За экс-игрока киевского «Динамо», «Милана» и лондонского «Челси» проголосовали единогласно. Другие кандидаты даже не обсуждались. Шевченко поставил подпись под двухлетним контрактом, в котором прописана опция о возможной пролонгации еще на два года.

Андрей Николаевич пришел в сборную не один. Помогать ему будут бывшие функционеры «Милана» Мауро Тассотти и Андреа Малдера, а также экс-тренер киевского «Динамо» Рауль Рианчо. К слову, из команды Фоменко, готовившей сборную к Евро-2012, в тренерском штабе «сине-желтых» остался только Шевченко. Все остальные покинули штаб вместе с Михаилом Ивановичем.

Интересно, что Шевченко мог оказаться у руля сборной еще четыре года назад. После неудачи на домашнем Евро-2012 Олег Блохин продолжил руководить сборной и в отборочном турнире ЧМ-2014. Под его руководством «сине-желтые» сыграли вничью на «Уэмбли», после чего Блохин не устоял перед соблазнительным вариантом с киевским «Динамо». Первым, кому предложили освободившееся место, был Андрей Шевченко, но он благоразумно отказался. А потом были два провальных матча под началом Александра Заварова и мучительные поиски тренера, которые ФФУ поручила… Михаилу Фоменко. Михаил Иванович перебрал все возможные варианты и не нашел ничего лучшего, чем предложить самого себя. Благодаря тогдашнему президенту ФФУ Анатолию Конькову – давнему товарищу Фоменко, результат голосования был предрешен.

И хотя по поводу последних изменений в сборной по-прежнему много скепсиса, нельзя не отметить и некоторые положительные моменты. Нужно отдать должное Шевченко за выбор ассистентов. Там не нашлось места старым динамовским приятелям с зашоренным взглядом, которые будут поддакивать шефу в любых ситуациях. Напротив, в тренерский штаб вошли специалисты со своим видением футбола, причем видение это, судя по всему, у каждого из них совершенно разные. Здесь вам и представители классической итальянской школы, и испанец Рауль Рианчо, под влиянием которого киевское «Динамо» радикальным образом изменило свою игру.

Придя в сборную Шевченко удивил всех уже почти первым своим шагом, составив на стартовый сбор список из 31 футболиста. Сначала этот список показался слегка раздутым, но новый главный тренер четко объяснил, зачем он это сделал. Вместе со своими помощниками Шевченко хотел познакомиться со всеми кандидатами, поговорить, посмотреть игроков в тренировочном процессе. В списке нашлось место и нескольким абсолютным дебютантам. Больше всего в этом списке удивили фамилии молодых форвардов «Днепра» Баланюка и Довбика, которые и за свой клуб играли крайне мало. Впрочем, ближе к матчу этот список заметно поредел. Сначала тренерский штаб вызвал дополнительно Морозюка и Ротаня, который выдал прекрасный дебютный матч за Днепр после возвращения в клуб. Но, затем были отсеяны Рыбалка, Безус, Морозюк, Юрченко, Довбик, Караваев, Гармаш, Баланюк и Ксенз.

Практически все игроки отмечают, что обстановка в сборной стала совсем другой. Изменился тренировочный процесс, тренеры начали давать игрокам намного больше теории, изменилось много бытовых моментов. Например, отныне в столовой футболистам запрещено пользоваться мобильными телефонами – эта практика давно используется в большинстве европейских клубов. Футболисты говорят, что стало больше порядка, больше дисциплины. И, похоже, нововведения многим пришлись по душе.

Что касается игровых моментов, то Шевченко просит подопечных играть в более комбинационный футбол, больше держать мяч, больше думать об атаке. Благо, для этого у нас появились нужные игроки – те же Коваленко и Зинченко.

Впрочем, есть и такие моменты, которые серьезно настораживают. Прежде всего, это далеко не оптимальное состояние футболистов, которых принято считать основными. Скажем, все наши форварды не имеют игровой практики. Зозуля в новом сезоне не играл вообще (он осваивается в своем новом клубе испанском «Реале» из Бетиса), а Селезнев не пользуется большим доверием нового наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки. Такая же ситуация с Коноплянкой, который почти не играл за испанскую «Севилью» и, в конце концов, ушел в аренду в немецкий «Шальке». Переход состоялся уже тогда, когда сборная начала подготовку к матчу с Исландией. Коноплянке пришлось срочно отлучаться из лагеря национальной команды и летать в Германию для подписания контракта с «Шальке». Ясно, что состояние игрока далеко от идеального.

А вот Ярмоленко, видимо, и рад бы уехать из «Динамо», да только его не хотят отпускать. Да и предложений у игрока немного. К примеру, «Эвертон» спохватился в последний момент, но президент киевского клуба Игорь Суркис справедливо заметил, что в последний момент такие дела не решаются. История с переходом Ярмоленко явно затянулась и она явно раздражает футболиста. Весь август он выглядел не лучшим образом, ему было явно некомфортно, и это еще одна проблема Андрея Шевченко.

Тем не менее, чувствуется, что настроение в лагере сборной приподнятое. Команда уже не могла жить по-старому, перемены назрели, поэтому присутствует ощущение некого психологического подъема. После смены главного тренера так бывает практически всегда. Другое дело, окажется ли этот эффект продолжительным? И тут, конечно, очень важно выиграть первый матч. Если новая сборная сразу же добьется результата, это и критиков заставит замолчать, и придаст уверенности перед следующими играми. Да и Шевченко почувствует себя более раскрепощенно.

Кстати, комментарии по поводу назначения Шевченко в последние дни стали более оптимистичными. Если поначалу было довольно много противников молодого специалиста, то теперь почти все высказывают Шевченко свою поддержку. И это очень важно, ведь Шевченко и сам не скрывает, что очень нервничает перед своим тренерским дебютом.

Он может прислушиваться к мнению своих помощников, но все ключевые решения – и по комплектации, и по тактике – теперь принимать ему. Ему же нести ответственность за результат. И никаких скидок начинающему тренеру не будет. Он работал с Лобановским, Анчелотти и Моуриньо, он держал в своих руках Золотой мяч, он имеет тренерскую лицензию высшей категории, его никто не принуждал браться за эту ношу. Какие здесь могут быть скидки?

И еще… Когда происходят подобные назначения, нельзя избежать дискуссии о том, может ли большой футболист впоследствии стать большим тренером. История показывает, что может, вот только случается это не так уж и часто. Конечно, первым приходит на ум Хосеп Гвардьола, которого многие считают едва ли не сильнейшим специалистом в мировом футболе. Достаточно успешно на тренерском поприще работают Антонио Конте и Луис Энрике, Дидье Дешам и Диего Симеоне. Впрочем, игроки из числа «избранных», обладатели «Золотого мяча», практически неизвестны своими успехами на тренерском поприще.

Нужно сказать, что большинство из них адекватно оценило свои возможности и даже не думало о работе на тренерском поприще. К таковым относятся Раймон Копа и Лев Яшин, Эусебиу и Джордж Бест, Карл-Хайнц Руммениге и Паоло Росси, Игорь Беланов и Роберто Баджо, Джордж Веа и Луиш Фигу...

Некоторые все-таки решили попробовать, но быстро поняли, что стоит заняться чем-то другим. Это Стенли Метьюз, и Бобби Чарльтон, Жан-Пьер Папен, и Матиас Замер. А вот Герд Мюллер более двадцати лет передавал свой опыт подрастающему поколению «Бавариии». Похоже, легендарный немец даже не думал о чем-то большем и просто работал в свое удовольствие.

Зато Олег Блохин, Кевин Киган, Мишель Платини и Марко ван Бастен имеют за плечами очень приличный тренерский опыт, в котором были стремительные взлеты и болезненные падения. Однако, топ-тренером никто из них так и не стал.

А кое-кто и вовсе откровенно зарабатывает на своем громком имени. Руд Гуллит начинал с «Челси» и даже завоевал Кубок Англии в 1997-м, а закончил в грозненском «Тереке», что было абсолютно неоднозначно воспринято общественностью, как внутри Голландии, так и в мире. Лотар Маттеус успел поработать в Австрии и Сербии, Венгрии и Болгарии, Израиле и Бразилии. О его успешности в роли тренера говорит тот факт, что с 2011 года Маттеус остается без работы. Нечем похвастаться и Христо Стоичкову. А вот Фабио Каннаваро довольно востребован на восточном рынке, что наилучшим образом сказывается на заработках итальянца. После завершения активных выступлений он успел поработать в Эмиратах, Китае и Саудовской Аравии.

И вот только теперь можно перейти к тем, кто вписал свое имя в историю и как великий футболист, награжденный Золотым мячом, и как не менее знаковый тренер. Таковых всего трое – Альфредо Ди Стефано, Йохан Кройф и Франц Беккенбауэр. Первый завоевал множество трофеев в Аргентине, успешно поработал с «Валенсией», но почти ничего не добился с «Реалом». Второй навсегда изменил стиль игры «Барселоны» и сделал ее почти непобедимой. Третий выиграл со сборной Германии ЧМ-1990, после чего плодотворно поработал с «Марселем» и «Баварией», а потом стал не менее успешным футбольным функционером.

Особняком в этой истории стоит Зинедин Зидан. Он уже выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, но называть его состоявшимся тренером слишком рано.

Хотелось бы, чтобы таким же счастливчиком стал и Андрей Шевченко. И чтобы уже сегодня начался его путь, который непременно завершится в финальной части Чемпионата мира-2018.

Его первым матчем станет противостояние с соперником, который совершил фурор на Евро-2016. Сборная Исландии вышла из группы, где также выступали Португалия, Венгрия и Австрия. Главная сенсация прогремела в 1/8 финала, где исландцы обыграли Англию. И только в четвертьфинале Исландия проиграла Франции.

Любопытно, что во время Евро сборной Исландии руководил тренерский тандем в составе шведа Ларса Лагербека и местного специалиста Хеймира Хадльгримссона. Сразу после Евро Лагербебк покинул сборную, а Хадльгримссон продолжил руководить командой единолично. По его словам, он не стал ничего менять, команда работает по-старому, тренировочный процесс не изменился. Другое дело, что исландцам будет довольно сложно преодолеть состояние эйфории, в котором вся страна оказалась после Евро. Это не значит, что всю сборную вдруг поразит звездная болезнь, но летний взлет во Франции был слишком высоким, а теперь придется вернуться на землю. Довольно сложно поверить в то, что игру в Киеве Исландия проведет на таком же эмоциональном уровне, как матчи европейского первенства. И этим фактором было бы неплохо воспользоваться.

Кирилл Стадниченко