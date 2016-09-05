Шевченко: "Ярмоленко нужно успокоиться и привести себя в порядок"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что полузащитнику киевского "Динамо" Андрею Ярмоленко нужно сконцентрироваться на играх за национальную команду после закрытия трансферного окна. Об этом он сказал в интервью газете "Команда", сообщает dynamo.kiev.ua.

"Сейчас ему точно нужно сконцентрировать все свое внимание на выступлении в сборной. Для него это отличная возможность показать себя во всей красе.

Я считаю Андрея очень хорошим, высококлассным футболистом — одним из лучших в Украине, но ему надо успокоиться, привести себя в порядок.

Читайте такжеШевченко: "Волнение у меня есть, ведь это начало моей работы в сборной" (видео)Со своей стороны мы, чем можем, ему помогаем и очень на него рассчитываем. Уверен, что все болельщики ждут от Ярмоленко результативной игры", - сказал Шевченко.

Напомним, сегодня, 5 сентября, сборная Украины по футболу проведет свой первый матч отборочного турнира к ЧМ-2018, в котором встретится со сборной Исландии. Начало встречи - 21:45.