Шевченко: "Ярмоленко нужно успокоиться и привести себя в порядок"
Главный тренер сборной Украины поделился мнением о выступлениях одного из лидеров команды Андрее Ярмоленко.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что полузащитнику киевского "Динамо" Андрею Ярмоленко нужно сконцентрироваться на играх за национальную команду после закрытия трансферного окна. Об этом он сказал в интервью газете "Команда", сообщает dynamo.kiev.ua.
"Сейчас ему точно нужно сконцентрировать все свое внимание на выступлении в сборной. Для него это отличная возможность показать себя во всей красе.
Я считаю Андрея очень хорошим, высококлассным футболистом — одним из лучших в Украине, но ему надо успокоиться, привести себя в порядок.
Читайте такжеШевченко: "Волнение у меня есть, ведь это начало моей работы в сборной" (видео)Со своей стороны мы, чем можем, ему помогаем и очень на него рассчитываем. Уверен, что все болельщики ждут от Ярмоленко результативной игры", - сказал Шевченко.
Напомним, сегодня, 5 сентября, сборная Украины по футболу проведет свой первый матч отборочного турнира к ЧМ-2018, в котором встретится со сборной Исландии. Начало встречи - 21:45.