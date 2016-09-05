К матчу сборных Украины и Исландии в Киеве откроется фан-зона

Сегодня, 5 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится первый матч сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2018 года. Соперником команды Андрея Шевченко будет сборная Исландии.

Матч начнется в 21:45, но пройдет при пустых трибунах стадиона. Виной тому провокационное поведение группы болельщиков во время матча сборной Украины против Сан-Марино в 2013 году на "Арене Львов". ФИФА приняла решение наказать сборную Украины одним домашним матчем без болельщиков.

Встречу Украина - Исландия можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

Кроме того, на Троицкой площади к матчу будет организована специальная фан-зона с фуд-кортами, зонами отдыха, фан-шопом, гигантскими экранами и концертной площадкой. Ведущим мероприятия станет украинский шоумен Сергей Притула, а хэдлайнером концерта - группа ТНМК.

Мероприятие на Троицкой площади начнется в 19:00. Стоимость билетов для взрослых составляет 40 грн.