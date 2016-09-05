Букмекеры считают cборную Украины фаворитом в матче с Исландией

Букмекеры считают сборную Украины фаворитом матча против Исландии, который состоится сегодня в рамках отборочного турнира к чемпионату миру 2018 года.

В разных конторах на победу команды Андрея Шевченко принимаются ставки с коэффициентами от 1,85 до 1,96. В то же время возможный успех гостей оценивается с коэффициентами от 3,65 до 4,75.

На ничью можно поставить с коэффициентами 3,25 - 3,52.

Напомним, матч состоится сегодня, 5 сентября, на НСК "Олимпийский" и пройдет при пустых трибунах. Начало встречи - 21:45.