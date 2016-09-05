Коноплянка: "Сказал тренеру "Севильи", что не могу больше ждать" (видео)

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2" рассказал о причинах, которые заставили его перейти из испанской "Севильи" в немецкий "Шальке".

По словам футболиста, у него не было конфликта с главным тренером "Севильи" Хорхе Сампаоли, но украинец не был готов второй сезон подряд оставаться за пределами основного состава команды.

"Сампаоли – хороший человек, хороший тренер, у него хорошее видение футбола. Но он мне сказал, что нужно еще времени – подождать, притереться. Я говорю: "Я больше не могу ждать. У меня душа разрывается, потому что я не играю, не получаю удовольствия от своего любимого дела", - сказал Коноплянка.

Полузащитник добавил, что переход в "Шальке" - это лучший вариант для него на данном этапе карьеры.

"Я бы даже не думал о смене клуба, если бы я играл. Это заставило меня очень быстро думать, не оттягивать, трансферное окно закрывалось. С семьей пообщался, не стал долго думать. Тем более, что такой клуб заинтересован. Агенты предложили, я выбрал самый лучший вариант для меня. Бундеслига – я считаю, один из самых интересных чемпионатов", - считает футболист.

Как сообщал УНИАН, Евгений Коноплянка перешел из "Севильи" в "Шальке" на правах аренды.