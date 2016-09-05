Ахметов заявил о своей вере в Шевченко на посту главного тренера сборной Украины

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов верит в успех Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины. Об этом он сказал в комментарии телепрограмме "Великий футбол", сообщает "Террикон".

"Андрей Шевченко – это имя в футболе, которому мы должны аплодировать стоя. Это игрок, футбольная личность. Будем надеяться, что у него все получится на новом поприще. Я верю в Шевченко. Это великий игрок, который знает о футболе все. Он работал с великими тренерами. У него должно получиться", - заявил Ахметов.

Читайте такжеШевченко: "Волнение у меня есть, ведь это начало моей работы в сборной" (видео)Президент "Шахтера" также ответил на вопрос о кумовстве Шевченко с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко.

"Я не знаю, кумовья они или нет. Это меня мало волнует. Даже если он кум президента ФФУ, свое имя в футболе Шевченко заработал честно. Он был лучшим игроком Европы, и вовсе не благодаря кумовству. Мы все знали Шевченко, но никто не знал Павелко", - сказал Ахметов.

Отметим, что среди 23 футболистов, которые сейчас находятся в расположении сборной Украины, 11 представляют донецкий "Шахтер".