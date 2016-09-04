Шевченко сократил состав сборной Украины до 23 игроков

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сократил список игроков команды, которая готовится к отборочному матчу чемпионата мира 2018 года, до 23 человек. Об этом сообщается на официальной странице в twitter Федерации футбола Украины.

Сегодня расположение сборной покинули Денис Гармаш, Павел Ксенз и Денис Баланюк. Ранее Шевченко отсеял Сергея Рыбалку, Романа Безуса, Николая Морозюка, Владлена Юрченко, Артема Довбика и Александра Караваева.

На данный момент в расположении сборной Украины остались

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба — "Шахтер"), Денис Бойко ("Малага", Испания);

защитники: Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все — "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Заря");

полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (все — "Динамо"), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все — "Шахтер"), Иван Петряк ("Заря"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Ротань ("Днепр");

нападающие: Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Евгений Селезнев ("Шахтер").

Напомним, 5 сентября сборная Украины сыграет в первом матче отбора к ЧМ-2018 против Исландии. Встреча пройдет на НСК "Олимпийский", начало в 21:45.