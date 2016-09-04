Отбор ЧМ-2018. Германия разгромила Норвегию, Англия вырвала победу у Словакии

Сегодня начался отборочный турнир к чемпионату мира по футболу 2018 года в зоне УЕФА. Матчи прошли в трех группах.

Сборная Англии благодаря голу Адама Лалланы на последней минуте матча вырвала гостевую победу над сборной Словакии.

В то же время сборная Польши, игравшая в четвертьфинале Евро-2016, неожиданно потеряла очки в гостевой игре с Казахстаном. После первого тайма Польша выигрывала 2:0, но после перерыва пропустила два гола от нападающего казахского "Тобола" Сергея Хижниченко.

Также отметим разгромную победу сборной Германии над Норвегией, а также неудачу сборной Румынии, которая не смогла отстоять победу в игре с Сербией.

Группа С:

Сан-Марино - Азербайджан - 0:1 (0:1)

Гол: Гурбанов (45).

Чехия - Северная Ирландия - 0:0

Норвегия - Германия - 0:3 (0:2)

Голы: Мюллер (16, 60), Киммих (45).

Группа Е:

Казахстан - Польша - 2:2 (0:2)

Голы: Хижниченко (52, 58) - Капустка (9), Левандовски (35)

Дания - Армения - 1:0 (1:0)

Гол: Эриксен (17).

Румыния - Черногория - 1:1 (0:0)

Голы: Попа (85) - Йоветич (87).

Группа F:

Литва - Словения - 2:2 (2:0)

Голы: Черных (32), Сливка (35) - Крхин (77), Цезар (90).

Словакия - Англия - 0:1 (0:0)

Гол: Лаллана (90).

Мальта - Шотландия - 1:5 (1:1)

Голы: Эффионг (14) - Снодграсс (10, 61, 84), Мартин (53), Флетчер (78).