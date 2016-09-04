Экс-тренер сборной Италии сломал руку в гневе на своих футболистов

Главный тренер "Болоньи" Роберто Донадони сломал руку, будучи в гневе на своих футболистов после того, как они проиграли "Торино" со счетом 1:5 в чемпионате Италии. Об этом сообщает Football Italia.

После матча специалист был настолько взбешен поражением, что начал руками колотить стену раздевалки на стадионе.

Когда команда вернулась к тренировкам, обнаружилось, что Донадони носит большую повязку на своей руке. По информацию, которую распространило издание Corriere de Bologna, повязка является следствием того, что тренер сломал руку.

Напомним, Роберто Донадони возглавлял сборную Италии в 2006-2008 годах. На Евро-2008 национальная команда под его руководством дошла до четвертьфинала, где проиграла в серии пенальти будущим чемпионам сборной Испании.

Позже он работал с "Наполи", "Кальяри", "Пармой", а с 2015-го года возглавляет "Болонью".