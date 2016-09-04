Шевченко: "Волнение у меня есть, ведь это начало моей работы в сборной" (видео)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что испытывает волнение перед завтрашним матчем отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против сборной Исландии. Об этом он сказал на предматчевой пресс-конференции, сообщает Sport Arena.

"Волнение у меня есть, ведь это начало новой моей работы. Мы играем против очень хорошей команды. Плохо, что играем при пустых трибунах", - сказал Шевченко.

При этом, он добавил, что завтра его подопечным нужно обыгрывать соперника.

"В этой группе может выиграть любая команда. Самое важное — выигрывать и набирать очки. Самое главное — это победа. Победы приносят больше всего очков. За счет чего Украина может выиграть эту группу? Надо выигрывать матчи — это главное", - считает тренер-дебютант.

Кроме того, Шевченко оставил в секрете, кто в завтрашнем матче станет капитаном национальной команды, а также пожаловался на дефицит форвардов в сборной.

"Кто будет капитаном? Завтра вы все увидите. Позиция форварда? Самая большая проблема — нападающие, которые есть у нас, не всегда играют в своих клубах. Это очень большая проблема. Будем думать, как решать этот момент. Те, кто не получают достаточно игровой практики в клубе, все равно тренируются с хорошей интенсивностью", - сказал наставник команды.

Напомним, завтрашний матч станет первым для Андрея Шевченко в качестве главного тренера футбольной команды. Он заменил на посту наставника национальной сборной Украины Михаила Фоменко после Евро-2016.

Матч Украина - Исландия состоится завтра, 5 сентября, на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах.