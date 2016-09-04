Шевченко: "С составом на матч против Исландии определился на 90 процентов"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко почти определился с основным составом команды на матч против Исландии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года. Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает Sport Arena.

"К чему мы хотим прийти в итоге? В этом микроцикле было очень много работы над тактикой. Надеюсь, что уже в первой игре мы увидим результат. С составом на игру я определился на 90%.

Читайте такжеТренер сборной Исландии: "Если не обыграем Украину, это не будет конец света"Конечно, мы очень хорошо изучили игру исландцев. У них очень много хороших качеств, и одна из них — игра на втором этаже. Больше всего моментов и голов они создают после вбрасываний из аута и верховых навесов. Игроки знают, насколько они опасны. Надеюсь, что все будет хорошо завтра", - сказал Шевченко.

Кроме того, главный тренер сборной отметив сильные стороны соперника, сборной Исландии.

"Они уже достаточно долго играют хорошо. Они прошли голландцев в группе, затем провели великолепное Евро-2016. Эта команда сейчас находится в очень хорошем психологическом состоянии, особенно после Евро. На турнире эта команда была не только сюрпризом, но и открытием. Хотелось бы отметить Гуннарсона, который является капитаном и лучшим игроком сборной. Он ведет игроков за собой. То, что не будет играть хороший нападающий (Колбейнн Сигторссон, — ред.) — это большой плюс.

Очень важный момент в игре — то, количество борьбы которое мы выиграем, а также количество подборов. Это будет, наверное, наиболее важный момент в матче. Чтобы понять игру Исландии, можно посмотреть много матчей, в которых мы увидим одну и ту же самую команду. Цепочка тактической игры прослеживается в каждой встрече. Очень внимательно надо отыграть при угловых и стандартах", - считает Шевченко.

Напомним, матч Украина - Исландия состоится завтра, 5 сентября, на НСК "Олимпийский" и пройдет при пустых трибунах.