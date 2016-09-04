Сборная Украины проведет матч с Косово в Болгарии - член исполкома ФФУ

15:37, 04 сентября 2016
Футбол
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В Федерации футбола Украины определились с местом проведения домашнего матча против косовар.

УНИАН

Сборная Украины по футболу сыграет домашний матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против Косово в Болгарии. Об этом в своей конференции на сайте Matchday сообщил член исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Артем Франков.

"С Косово играем в Болгарии. Подробности не знаю", — написал Франков.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины порекомендовали провести матч Украина - Косово на нейтральном поле, поскольку Украина не признает независимости Косово.

Матч между командами состоится 9 октября.

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