Тренер сборной Исландии: "Если не обыграем Украину, это не будет конец света"

Сборная Исландии хорошо готова к матчу против сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер исландской команды Хеймир Хадльгримссон, сообщает Sport Arena.

"Мы очень хорошо готовы к этому матчу. Отошли от Евро и в полной готовности к Украине. Для нас неважно против какой команды играть, мы ко всем готовимся одинаково", — сказал Хадльгримссон.

"Мы продолжаем работать. Работаем в этом стиле уже 4 года. Поэтому ничего не изменилось после ухода Ларса Лагербека (экс-тренер сборной Исландии - ред.). Я просто продолжаю делать то, что мы делали раньше.

Если мы не выиграем, это не будет конец света. Но мы понимаем, что каждое очко и даже каждый гол — очень важны в этой группе. В итоге результат этой группы определят мелочи, поэтому очень важно начать уверенно", - считает специалист.

При этом Хадльгримссон не считает, что его команда получит преимущество от того, что поединок будет проходить при пустых трибунах НСК "Олимпийский.

"Не думаю, что это нам поможет. Но важно то, что мы сможем говорить между собой на поле и слышать друг друга. Возможно это преимущество для вас, возможно для нас. Ведь после провала на Евро может для Украины легче играть расслаблено на пустом стадионе", - сказал Хадльгримссон.

Наставник исландцев также ответил на вопрос о новом главном тренере сборной Украины Андрее Шевченко.

"Должна быть причина, по которой Шевченко возглавил сборную. Одна из них — то, что сборная не забила ни одного гола на Евро. Поэтому Шевченко, как великолепный форвард, будет играть в более атакующий футбол. Мы также знаем, что в сборную пришли два тренера "Милана", с которыми играл Шевченко. Это важный момент, но мы не думаем, что игроки полностью понимают все после одной недели работы. Позже они будут более сильными", - заявил тренер.

Напомним, матч Украина - Исландия состоится 5 сентября в Киеве.