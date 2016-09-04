Сборная Украины приняла участие в фотосессии в честь ребрендинга ФФУ (фотогалерея)
12:53, 04 сентября 2016Футбол
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Андрей Ярмоленко, Роман Зозуля, Евгений Коноплянка и другие футболисты попозировали в специальных футболках с новым логотипом Федерации футбола Украины.
facebook.com/ffukraine
Накануне стартового матча отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года по футболу против Исландии игроки сборной Украины приняли участие в специальной фотосессии. Фото опубликованы на странице Федерации футбола Украины в Facebook.
Отмечается, что футболки, в которой позировали футболисты, не являются формой сборной, а были изготовлены специально для фотосессии в рамках ребрендинга Федерации футбола Украины (ФФУ).
В акции приняли участие футболисты Андрей Ярмоленко, Роман Зозуля, Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Денис Бойко, Богдан Бутко, Александр Караваев и другие игроки национальной команды.
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