Сборная Украины приняла участие в фотосессии в честь ребрендинга ФФУ (фотогалерея)

Накануне стартового матча отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года по футболу против Исландии игроки сборной Украины приняли участие в специальной фотосессии. Фото опубликованы на странице Федерации футбола Украины в Facebook.

Отмечается, что футболки, в которой позировали футболисты, не являются формой сборной, а были изготовлены специально для фотосессии в рамках ребрендинга Федерации футбола Украины (ФФУ).

В акции приняли участие футболисты Андрей Ярмоленко, Роман Зозуля, Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Денис Бойко, Богдан Бутко, Александр Караваев и другие игроки национальной команды.