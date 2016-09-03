Суркис: "Эвертон" сделал предложение относительно трансфера Ярмоленко за 1 час 15 минут до закрытия трансферного окна"

Суркис готов отпустить Ярмоленко за наличия серьйозних предложений / Football.ua

В частности, Суркис сообщил, что у него даже не было времени, чтобы оформить контракт Ярмоленко с английским Эвертоном должным образом, сообщает 1927.kiev.ua.

«Предложение «Эвертона» по Ярмоленко? Она поступило так поздно, что мы даже не успели бы оформить контракт. Я считаю, что переговоры надо вести цивилизованно. Ярмоленко - один из лучших футболистов в нашей стране. Если его хотят купить, например, как Драговича, то надо раньше начинать переговоры, чтобы был некий запас времени. Чтобы, если мы продали Ярмоленко, то могли кого-то купить вместо него, а не делать предложение за 1 час 15 минут до закрытия трансферного окна.

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Устраивала ли меня сумма, которую давали за Ярмоленко? Меня устраивало бы все, что устраивало бы самого Андрея. Но мы не успевали подписать контракт.

Трансфер Беланда? Это было взаимное желание. Ребров видит Юнеса в команде, если он наберет свои оптимальные кондиции».