Зинченко попал в заявку голландского ПСВ на Лигу чемпионов

Голландский футбольный клуб ПСВ (Эйндховен) опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2016/17, в которую попал украинский полузащитник Александр Зинченко, сообщает официальный сайт УЕФА.

Наш футболист заявлен под 25-м номером.

ПСВ достиг договоренности с английским "Манчестер Сити" об аренде украинца сроком на один сезон в конце августа. Сам английский клуб приобрел украинца в летнее трансферное окно, выкупив его у российского клуба "Уфа".

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По результатам жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов ПСВ попал в одну группу с немецкой «Баварией» (Мюнхен), испанским «Атлетико» (Мадрид) и российским «Ростовом».

Матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут с 13 сентября по 7 декабря.