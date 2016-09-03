Ахметов подтвердил интерес "Барселоны" к Срне: "Если игрок захочет, он уйдет"

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов подтвердил информацию об интересе «Барселоны» к Дарио Срне и рассказал, как клуб собирается действовать в этой ситуации в интервью телеканалу "Футбол".

"Я точно знаю, что Дарио – великий игрок, капитан и человек, и его сердце связано с донецким «Шахтером». «Барселона» – это великий клуб, и в этой ситуации я буду не на стороне «Шахтера», а на стороне Дарио как его друг. Если он примет решение уйти, я точно его поддержу. И всегда буду гордиться его решением", - отметил Ахметов.

"Срна заслужил, чтобы клуб поступил к нему сверхкорректно, и клуб поступит так же. Потому что это великий человек и капитан, великий игрок, который посвятил свое сердце «Шахтеру» Мы сделаем так, чтобы мы гордились своим решением, а не стыдились его. Мы поступим так, как будет выгодно для Дарио", - добавил президент "Шахтера".

Также президент «Шахтера» заявил, что, если Срна согласует с «Барселоной» личный контракт, то Дарио отпустят без какой-либо компенсации.