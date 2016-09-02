Молодежная сборная Украины обыграла Францию в отборочном матче Евро-2017

На столичном стадионе "Оболонь" завершился матч отборочного турнира чемпионата Европы-2017 по футболу среди молодежных команд, в котором сборная Украины обыграла команду Франции.

Игра завершилась со счетом 1:0.

Матч в Киеве не имел никакого турнирного значения для хозяев поля. Украинцы в предыдущих 6 матчах группового этапа набрали 4 очка и еще весной лишились даже теоретических шансов пробиться в финальную часть турнира.

Французы же, наоборот, набрали 14 очков и возглавляют группу.

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В отличие от матча первого круга, когда в Страсбурге хозяева поля уверенно выиграли со счетом 2:0, игра в Киеве проходила в упорной, иногда жесткой борьбе, но приблизительно равной игре.

Судьба матча решилась в добавленное арбитром время, на 93-й минуте, когда полузащитник "Днепра" Юрий Вакулко "обокрал" соперника в центре поля, в борьбе с защитниками практически вышел один на один с вратарем и послал мяч мимо кипера в пустой угол ворот.

Таким образом, украинцы набрали 7 очков в 7 матчах и за 3 тура до конца турнира по-прежнему идут на предпоследнем 5-м месте в Группе 3.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября сборная Украины проведет еще один матч на "Оболонь-Арене" - против команды Шотландии.