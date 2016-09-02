ФИФА утвердила список из троих кандидатов на пост президента УЕФА

Наблюдательный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил трех человек в качестве кандидатов на пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается в релизе на сайте УЕФА.

На пост главы европейского футбола претендуют испанец Анхель Мария Вильяр, голландец Михаэль ван Праг и словенец Александер Чеферин.

Все трое успешно прошли проверку со стороны наблюдательного комитета ФИФА.

На данный момент Чеферин занимает пост президента Футбольного союза Словении, ван Праг возглавляет Королевский футбольный союз Нидерландов, а Вильяр руководит Королевской испанской футбольной федерацией.

Выборы президента УЕФА состоятся 14 сентября в столице Греции Афинах. В этот день также официально покинет свой пост президент УЕФА француз Мишель Платини, который возглавлял организацию с 2007 года.

В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован по обвинению в коррупции. Затем комитет по этике ФИФА снял c Платини обвинения.