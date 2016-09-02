Глава селекционной службы "Шахтера" стал генеральным директором португальского "Порту"
14:54, 02 сентября 2016Футбол
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Португальский специалист переезжает на родину.
Гонсалвес возвращается в "Порту" спустя 6 лет / donbass-arena.com
Глава селекционной службы «горняков» Луис Гонсалвес покидает донецкий клуб, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".
«Португальский специалист стал спортивным директором ФК «Порту», - отмечается в сообщении.
Любопытно, что Гонсалвес подписал контракт с ФК «Шахтер» в августе 2010 года, перейдя в клуб из «Порту». Теперь, спустя 6 лет, он возвращается в родную команду.
Луис Гонсалвес родился 22 мая 1953 года. С 1984 года трудился в системе ФК «Порто». С 1992 по 1997 гг. занимал должность вице-президента департамента юношеского футбола, а с 1997 по 2010 гг. – начальника селекции ФК «Порту».
С 2010 по 2016 годы трудился на аналогичной должности в ФК «Шахтер».
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