Глава селекционной службы "Шахтера" стал генеральным директором португальского "Порту"

Глава селекционной службы «горняков» Луис Гонсалвес покидает донецкий клуб, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

«Португальский специалист стал спортивным директором ФК «Порту», - отмечается в сообщении.

Любопытно, что Гонсалвес подписал контракт с ФК «Шахтер» в августе 2010 года, перейдя в клуб из «Порту». Теперь, спустя 6 лет, он возвращается в родную команду.

Луис Гонсалвес родился 22 мая 1953 года. С 1984 года трудился в системе ФК «Порто». С 1992 по 1997 гг. занимал должность вице-президента департамента юношеского футбола, а с 1997 по 2010 гг. – начальника селекции ФК «Порту».

С 2010 по 2016 годы трудился на аналогичной должности в ФК «Шахтер».