25 игроков "Динамо" попали в заявку команды на Лигу чемпионов

Киевское «Динамо» направило в УЕФА список игроков, которые будут заявлены за клуб для участия в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2016/2017 гг., сообщается на официальном сайте клуба.

В составе команды 25 игроков, из которых всего 6 - легионеры.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: - 1. Александр Шовковский, 23. Александр Рыбка, 35. Максим Коваль, 72. Артур Рудько;

Защитники - 2. Данило Силва (Бразилия), 5. Виторину Антунеш (Португалия), 9. Николай Морозюк, 14. Зураб Очигава, 24. Домагой Вида (Хорватия), 27. Евгений Макаренко, 33. Евгений Селин, 34. Евгений Хачериди;

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Полузащитники - 16. Сергей Сидорчук, 17. Сергей Рыбалка, 18. Никита Корзун (Беларусь), 19. Денис Гармаш, 20. Олег Гусев, 25. Дерлис Гонсалес (Парагвай), 29. Виталий Буяльский, 32. Валерий Федорчук, 77. Артем Громов, 88. Сергей Мякушко;

Нападающие - 7. Александр Гладкий, 10. Андрей Ярмоленко, 11. Жуниор Мораэс (Бразилия).

Как сообщал УНИАН, на групповом этапе Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с итальянским "Наполи", португальской "Бенфикой" и турецким "Бешикташем".