Нойер стал капитаном сборной Германии по футболу

Об этом заявил главный тренер команды Йоахим Лев, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Немецкого футбольного союза (DFB), передает украинская редакция "Немецкой волны". Сам Швайнштайгер ранее сообщил о выходе из бундестим.

Читайте такжеВ заявку сборной Германии на Евро-2016 попали 14 чемпионов мира

"Для меня Мануэль Нойер - логичный выбор для преемника Бастиана Швайнштайгера. У него есть все, что я хотел бы видеть в капитане. Его достижения в спорте являются выдающимися, Мануэль всегда готов прийти на помощь команде, он является командным игроком и полным образцом для подражания", - отметил Лев. Сам голкипер заявил, что гордится своей новой должностью в команде.

Нойер известен еще и тем тем, что поддерживает благотворительный фонд для детей - Manuel Neuer Kids Foundation. В 2011 году футболист выиграл 500 тыс. евро на благотворительные цели в немецкой версии телешоу "Первый миллион".