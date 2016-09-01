Милевский рассказал о своих амбициях в российском клубе

Украинский нападающий Артем Милевский на своей странице в Instagram рассказал о своем переходе в клуб второго российского дивизиона "Тосно".

"Спасибо всем, кто принимал участие в моем переходе. Договорились с Парфеновым выйти в Премьер-лигу", – написал Милевский.

Напомним, украинский специалист Дмитрий Парфенов был назначен главным тренером "Тосно" год назад. На данный момент после 10 туров чемпионата команда идет на втором месте в турнирной таблице.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что экс-игрок сборной Украины Артем Милевский заключил контракт с российским "Тосно".