Милевский рассказал о своих амбициях в российском клубе
19:17, 01 сентября 2016Футбол
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Украинский нападающий прокомментировал подписание контракта с российским клубом "Тосно".
Милевский прокомментировал переход в "Тосно" / footboom.com
Украинский нападающий Артем Милевский на своей странице в Instagram рассказал о своем переходе в клуб второго российского дивизиона "Тосно".
"Спасибо всем, кто принимал участие в моем переходе. Договорились с Парфеновым выйти в Премьер-лигу", – написал Милевский.
Напомним, украинский специалист Дмитрий Парфенов был назначен главным тренером "Тосно" год назад. На данный момент после 10 туров чемпионата команда идет на втором месте в турнирной таблице.
Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что экс-игрок сборной Украины Артем Милевский заключил контракт с российским "Тосно".
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