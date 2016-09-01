"Малага" может заплатить за украинского вратаря Бойко шесть миллионов евро

Испанская "Малага" заплатила за годичную аренду украинского вратаря Денис Бойко у турецкого "Бешикташа" 435 тысяч евро. Об этом сообщает официальный сайт стамбульского клуба.

При этом, в договоре указано, что в конце сезона "Малага" сможет выкупить игрока за 6 миллионов евро.

Напомним, Бойко перешел в "Бешикташ" из "Днепра" за 3,3 миллиона евро, но не смог закрепиться в основном составе стамбульской команды.

Вчера Бойко на правах аренды перешел в "Малагу", главным тренером которой является Хуанде Рамос, работавший с Бойко в "Днепре".