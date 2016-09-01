Легендарный футболист и тренер Беккенбауэр вновь обвиняется в отмывании денег при организации ЧМ-2006

Прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело против членов оргкомитета чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии Франца Беккенбауэра, Вольфганга Нирсбаха, Тео Цванцигера и Хорста Рудольфа Шмидта в связи с их деятельностью в Немецком футбольном союзе (DFB), сообщает Р-Спорт со ссылкой на Швейцарское федеральное бюро юстиции (FOJ).

Данные лица обвиняются в мошенничестве, преступной халатности, отмывании денег и незаконном присвоении средств. Расследование касается финансирования гала-вечера, на который изначально была выделена сумма в 7 миллионов евро, позже она была снижена до 6,7 миллиона.

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Фигуранты дела подозреваются в том, что знали, что 6,7 миллиона были потрачены не на организацию вечера, а на погашение долга, не имеющего отношения к DFB. Подозреваемые умышленно ввели в заблуждении других членов совета оргкомитета ЧМ-2006, что вызвало финансовые потери DFB.

В среду появилась информация, что швейцарская прокуратура проводит расследование в отношении оргкомитета чемпионата мира по футболу 2006 года.

Беккенбауэр - единственный в истории футбола чемпион мира как игрок и как тренер. Чемпионат мира-1970 он выиграл как игрок в составе сборной ФРГ и чемпионат мира-1990 как тренер. Также имеет многочисленные достижения на уровне клубов и сборных помимо титула чемпиона мира.