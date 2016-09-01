Билеты на матч "Шахтера" с "Динамо" в Харькове начнут продавать в субботу
15:59, 01 сентября 2016Футбол
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Матч между грандами украинского футбола состоится 9 сентября на стадионе "Металлист".
Билеты на матч "Динамо" и "Шахтера" начнут продавать 3 сентября / ФК "Шахтер"
Билеты на матч 7-го тура украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", который состоится на харьковском стадионе "Металлист", поступят в продажу в субботу, 3 сентября. Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Стоимость билетов класса Standart составляет от 20 до 200 гривен. VIP-билеты стоят 700 и 2 000 гривен. В Sky Вox - 3 000 грн.
Кассы стадиона "Металлист" будут работать с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Также купить билеты можно в онлайн-режиме.
Как сообщал УНИАН, матч между "Динамо" и "Шахтером" состоится не во Львове, где "Шахтер" традиционно проводит домашние матчи, а в Харькове.
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