Билеты на матч "Шахтера" с "Динамо" в Харькове начнут продавать в субботу

Билеты на матч 7-го тура украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", который состоится на харьковском стадионе "Металлист", поступят в продажу в субботу, 3 сентября. Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Стоимость билетов класса Standart составляет от 20 до 200 гривен. VIP-билеты стоят 700 и 2 000 гривен. В Sky Вox - 3 000 грн.

Кассы стадиона "Металлист" будут работать с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Также купить билеты можно в онлайн-режиме.

Как сообщал УНИАН, матч между "Динамо" и "Шахтером" состоится не во Львове, где "Шахтер" традиционно проводит домашние матчи, а в Харькове.