Клубы английской футбольной Премьер-лиги потратили в летнее трансферное окно более миллиарда фунтов

Клубы английской Премьер-лиги потратили на трансферном рынке в летнее межсезонье 1,165 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает BBC.

В нынешнее трансферное окно, которое закрылось 31 августа, англичане потратили немногим менее, чем представители четырех других ведущих национальных чемпионатов вместе взятых.

Самым крупным стал трансфер французского игрока Поля Погба из итальянского "Ювентуса" (Турин) в "Манчестер Юнайтед" - 89 млн. фунтов. На втором месте переход Джона Стоунза из "Эвертона" в "Манчестер Сити" за 47,5 млн., на третьем - трансфер немецкого игрока Лероя Сане из "Шальке-04" (Гельзенкирхен) в тот же "Мансити" за 37 млн.

Всего же английские клубы совершили десять трансферов на сумму от 30-ти млн. фунтов стерлингов и выше.

В то же время, итальянские клубы Серии А потратили за все летнее трансферное окно 590 млн. фунтов, немецкой Бундеслиги - 460 млн. фунтов, испанской ЛаЛиги - 400 млн., а французской Лиги1 - и вовсе 165 млн. фунтов стерлингов.