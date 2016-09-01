Карьерный "пик": экс-игрок киевского "Динамо" Милевский подписал контракт с российским "Тосно"
13:35, 01 сентября 2016Футбол
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Официально переход будет объявлен после того, как в клуб из Ленинградской области поступят документы на игрока из его прежнего клуба - румынской "Конкордии".
Милевский перешел в клуб второго дивизиона чемпионата России / ФК "Динамо"
Российский «Тосно» заключил контракт с экс-нападающим сборной Украины и киевского «Динамо» Артемом Милевским, однако заявлен он будет позже, поскольку россияне пока не заполучили его документы, сообщает Sportbox.ru.
— Окончательно вопрос скорее всего решится в четверг. Милевский — свободный агент, так что согласно регламенту он может быть заявлен вне трансферного периода, — сказал генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенков.
Милевский-де-юре не заявлен, так как не дошел международный трансфер из Румынии, где нападающий отыграл три месяца за «Конкордию», забив в 13 играх 5 мячей. Все остальные документы завизированы.
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