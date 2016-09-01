Соболь и Лучкевич признаны лучшими молодыми игроками 6 тура футбольной Премьер-лиги

Лучшими молодыми игроками 6-го тура украинской футбольной Премьер-лиги признаны Эдуард Соболь ("Заря") и Валерий Лучкевич ("Днепр"), сообщает "Золотой талант Украины".

В 6-м туре чемпионата Украины в топ-20 игроков Премьер-лиги по оценке аналитической компании InStat Football вошли оба молодых украинца. Они заняли место в концовке 20-ки сильнейших — 19-е (Эдуард Соболь) и 20-е (Валерий Лучкевич). Причем оба с одинаковым результатом — 273 балла.

При равенстве показателей Соболь имеет перед Лучкевичем одно преимущество — он в рейтинге левых защитников 6-го тура занимает 1-е место, а днепрянин в рейтинге правых полузащитников — «только» 2-е. Отметим, что для обоих это уже не первое попадание в топ-20 лучших игроков тура в нынешнем чемпионате. Соболь получает столь высокую оценку третий раз, Лучкевич — четвертый. При том, что сыграно всего шесть туров чемпионата.

Соболь в минувший уикенд показал высокие результаты в отдельных статистических номинациях. Отдал 7 точных передач в чужую штрафную из 11-ти попыток (3-е место в туре в УПЛ), отдал 3 точные острые передачи из 3-х попыток (5-е место), совершил 8 перехватов мяча (18-е место) и 12 подборов (7-е место), 4 раза удачно пошел в обводку при 6 попытках (12-е место). У него 55 передач из 71 оказались точными (14-е место), а 95 ТТД из 128 — удачными (9-е место). Хуже только показатели удачных навесов — 2 из 6, но по количеству удачных он занимает 4-е место в УПЛ. Остальные были еще хуже.

В свою очередь, Лучкевич до травмы и досрочного ухода с поля в матче с Зарей успел отметиться лишь в обводках — 4 удачные из 7 попыток (11-е место). Когда он вернется в строй после травмы пока неизвестно.