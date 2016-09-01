Пять игроков покинули расположение сборной Украины после трех дней сборов

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко, как и обещал в первый день подготовительного сбора, начал оптимизацию кадрового потенциала «сине-желтых» перед отборочной игрой с Исландией, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

В конце третьего тренировочного дня расположение сборной Украины покинули пятеро игроков – Сергей Рыбалка, Роман Безус, Артем Довбык, Николай Морозюк и Владлен Юрченко.

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- Тренерский штаб доволен работоспособностью и ответственным отношением к требованиям сборной вышеупомянутых игроков. Однако из-за технических характеристик, которые необходимы исполнителям для противостояния конкретному сопернику – сборной Исландии, мы приняли именно такое решение. Все ребята остаются в круге кандидатов в национальную команды и продолжат подготовку в составе своих клубов, - отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 29 августа национальная команда начала подготовку к стартовому матчу отборочного цикла ЧМ-2018 против команды Исландии, который состоится 5 сентября на столичном НСК "Олимпийский".