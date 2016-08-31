ФК "Уфа" должен заплатить "Шахтеру" 145 тысяч евро за подготовку Зинченко - гендиректор клуба

Футбольный клуб "Уфа" должен заплатить донецкому "Шахтеру" около 145-148 тысяч евро за переход хавбека Александра Зинченко, это единовременная выплата за подготовку молодого игрока, сообщил агентству "Р-Спорт" генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

В феврале 2015 года "Уфа" подписала четырехлетний контракт с Зинченко, который ранее выступал за "Шахтер". Украинский клуб был против трансфера и обратился в ФИФА с требованием о дисквалификации игрока на полгода и серьезном денежном штрафе, а также о санкциях к "Уфе".

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Летом 2016 года 19-летний Зинченко стал игроком английского "Манчестер Сити", который затем отдал его в аренду голландскому ПСВ.

Ранее в среду представитель игрока спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил, что ФИФА ограничилась лишь денежными санкциями и Зинченко заплатит "Шахтеру" 8 тысяч евро штрафа. Спортсмен должен будет выплатить сумму в течение 30 дней с момента получения полного решения суда.