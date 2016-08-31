Украинский голкипер Бойко арендован испанской "Малагой" до конца сезона 2016/17

Голкипер Денис Бойко перешел в аренду из турецкого "Бешикташа" в испанскую "Малагу", сообщается в Twitter испанского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2016/17.

Украинец неудачно отыграл минувшие полгода. В составе турецкой команды 28-летний футболист провел всего 3 матча, в которых пропустил 4 гола.