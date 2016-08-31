Украинский голкипер Бойко арендован испанской "Малагой" до конца сезона 2016/17
19:12, 31 августа 2016Футбол
243
Экс-вратарь "Днепра" покинул турецкий "Бешикташ".
twitter.com/MalagaCF
Голкипер Денис Бойко перешел в аренду из турецкого "Бешикташа" в испанскую "Малагу", сообщается в Twitter испанского клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2016/17.
Украинец неудачно отыграл минувшие полгода. В составе турецкой команды 28-летний футболист провел всего 3 матча, в которых пропустил 4 гола.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter