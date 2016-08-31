Английские футбольные клубы потратились летом на рекордный миллиард фунтов

Клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) в течение летнего межсезонья побили трансферный рекорд, потратив на новых футболистов в общей сложности более миллиарда фунтов стерлингов. Об этом сообщает BBC.

По состоянию на 31 августа, 10:30 по киевскому времени 20 клубов АПЛ потратили 1,005 миллиарда фунтов. Однако эта сумма может вырасти во время сегодняшнего дня трансферного дедлайна.

Отмечается, что предыдущий рекорд лиги был установлен прошлым летом и равнялся 870 миллионам фунтов. В нынешнем сезоне планка в миллиард была преодолена после того, как лондонский "Арсенал" заплатил 52 миллиона фунтов за защитника "Валенсии" Шкодрана Мустафи и форварда "Депортиво" Лукаса Переса.

В течение межсезонья сразу 12 клубов лиги побили свои трансферные рекорды, а "Манчестер Юнайтед", совершив покупку полузащитника "Ювентуса" Поля Погба за 105 миллионов евро, побил мировой трансферный рекорд.

Клубы смогли себе позволить тратить больше денег после того, как вступил в силу новый телевизионный контракт, который предоставляет АПЛ 5,1 миллиарда фунтов.