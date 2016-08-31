В чемпионате Украины появится форвард из Коста-Рики

Новичок украинской футбольной Премьер-лиги "Зирка" из Кропивницкого усилит своей состав костариканским нападающим Хонатаном Мойей. О переходе сообщил официальный сайт нынешнего клуба футболиста "Депортиво Саприсса".

24-летний игрок будет выступать за кропивницкий клуб на правах аренды. В контракте предусмотрена опция выкупа.

"Осталось получить подтверждение визы в Украину. Клубы договорились, и игрок готов к переходу", – сказал спортивный директор "Депортиво Саприссы" Пауло Ванчопе.

Отметим, что в начале минувшего сезоне Мойя сдавался в аренду в клуб испанского второго дивизиона "Хуэска", но заиграть ему там не удалось - в составе арагонской команды он провел семь матчей, забив один гол. После этого форвард вновь выступал за "Депортиво Саприсса", а также "Универсидад де Коста-Рика".

Добавим, что с 2014 года Мойя провел два матча за национальную сборную Коста-Рики.

Как сообщал УНИАН, новым тренером кропивницкой "Зирки" стал аргентинский специалист Дарио Друди.